Radu, cuore biancoceleste: stasera all'Olimpico con una speciale maglia per la Coppa Italia

Il legame tra Stefan Radu e la Lazio non conosce confini, nemmeno dopo il ritiro dal calcio giocato. Per la sfida decisiva di stasera in Coppa Italia, l'ex difensore rumeno ha confermato la sua presenza ideale (e fisica) al fianco della squadra. Radu ha preparato il suo "kit" da tifoso: la maglia celeste accompagnata dall'immancabile sciarpa biancoceleste. Un gesto che ribadisce il suo ruolo di leader carismatico e simbolo eterno per tutto il popolo laziale, pronto a spingere i compagni verso la finale.

La maglia di Radu



La scelta del numero 77: omaggio a Marušić

Un dettaglio particolare non è sfuggito ai tifosi più attenti: la maglia scelta da Radu per questa serata speciale non è la "sua" storica numero 26, ma la numero 77 di Adam Marušić. Questa scelta sottolinea il profondo rapporto di stima e amicizia che lega i due difensori, compagni di reparto per molte stagioni a Formello. Indossare il nome del compagno montenegrino è un segnale di unità e forza per uno spogliatoio che, in questa data del 13 maggio, si gioca una fetta importante della stagione.