Salta un'altra panchina in Serie A: esonero ufficiale
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Dopo la pesante battuta d'arresto contro la Fiorentina, la Cremonese ha scelto di sollevare definitivamente Davide Nicola dal ruolo di tecnico. Le quattro sconfitte consecutive sono costate carissime all'ormai ex tecnico grigiorosso.
Il comunicato
U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola.
Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona.