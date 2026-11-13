Mauro: «La Lazio è una meravigliosa realtà», ma l’Inter è favorita

Massimo Mauro elogia la Lazio di Gattuso e non esclude che una squadra romana possa sorprendere nella corsa allo scudetto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Per l’ex calciatore l’Inter resta la più forte, ma il rendimento dei biancocelesti nelle prime undici giornate merita attenzione: «La Lazio è una meravigliosa realtà, una grande sorpresa. Le va riconosciuto e lo faccio con grande piacere».

La Lazio di Gattuso e la tenuta della Roma

Mauro considera il cammino biancoceleste più di una buona partenza. Collega i risultati al lavoro di Gattuso e cita tre giocatori: «Siamo quasi a un terzo di Serie A e Gattuso ha fatto dare il 120% a diversi giocatori: Isaksen, Taylor, Noslin... La qualità è veramente elevata, queste prime 11 partite non sono un caso».

Sullo scudetto, però, distingue l’apprezzamento per la Lazio da un pronostico: «Non me la sento di dire che lotterà per lo scudetto, ma mi farebbe molto piacere se ci fosse una grande sorpresa: potrebbe essere che lo scudetto lo vince una romana e non l’Inter».

Nel suo ragionamento rientra anche la Roma di Gasperini, che continua a reggere nonostante l’infortunio di Dybala e altri problemi: «È l’altra realtà che mi sta piacendo di più, perché regge nonostante l’infortunio di Dybala e qualche altra tegola».

Mauro ne individua la forza nella scelta di non cambiare modo di giocare, neppure quando è avanti nel punteggio: «Regge perché Gasperini manda a quel paese chi gli dice di gestire, di non giocare alla Garibaldina, di snaturare la sua realtà quando vince 2-0: chi solleva queste critiche non capisce che la Roma riesce a reggere i primi posti proprio perché ha la mentalità giusta che deriva anche dal giocare sempre nella stessa maniera. Se si tirasse indietro diventerebbe un’altra cosa, non riuscirebbe a fare quanto fatto fino a ora».

Inter favorita, i dubbi su Milan e Juventus

L’Inter rimane il riferimento nella valutazione di Mauro. Sugli alti e bassi dei nerazzurri dice: «Li hanno risolti molto bene, perché l’unico scivolone grosso è stato col Milan. L’Inter è la più forte e se regge nei punti chiave dovrebbe vincere con 10 punti di vantaggio sulla seconda».

Mauro indica Calhanoglu, Lautaro, Thuram, Bastoni, Barella e Dimarco come i giocatori decisivi per la tenuta della squadra: «Però Calhanoglu, Lautaro, Thuram, Bastoni, Barella e Dimarco devono tenere il livello altissimo di questi ultimi anni. Se questi giocatori continuano ad avere la mentalità vincente, l’Inter arriva fino in fondo dappertutto perché ha un grande organico».

C’è però un aspetto che giudica negativamente, legato alla dirigenza: «La perdita di Ausilio. È vero che i dirigenti non fanno i gol, però chi sa fare il proprio lavoro di direttore sportivo mantiene l’equilibrio all’interno dello spogliatoio, nei rapporti tra la società, i giocatori e gli agenti: contratti, decisioni, chi va a parametro zero, chi vendi, chi compri... Ausilio è un maestro. L’Inter un po’ di problemini li ha avuti, forse la perdita di Ausilio è stata un errore, visto quello che l’Inter ha ottenuto con lui. Vedremo, lo dirà il futuro».

Il giudizio su Milan e Juventus è meno favorevole. Mauro descrive un rendimento che cambia da una settimana all’altra: «Sono indecifrabili. Pensi che hanno risolto i problemi e la settimana dopo sprofondano di nuovo. Non sai cosa dire quando le vedi giocare come il Milan in Europa League e la Juve a Cagliari o contro il Sassuolo. Le sconfitte sono già pesantissime, per quante sono e per come sono arrivate».

Nel motivare il giudizio, Mauro confronta le prestazioni a cui ha assistito e torna sul problema della continuità: «Ero a Juventus-Lazio e sembravano una squadra di Serie A contro una di Serie C. Poi però ci sono stati Juventus-Napoli e il derby di Milano... Dall’esterno si può dire che non sono grandi squadre perché non hanno continuità: le grandi squadre reggono l’alto livello di prestazioni, loro no. Significa che fino adesso si è costruito male. Il Milan ha forse qualche centrocampista più di qualità e di quantità e la Juve una struttura difensiva più solida, però il vero problema è l’inaffidabilità. Ogni partita è impronosticabile».

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