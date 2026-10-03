Amichevole | Lazio-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: Serra e Farcomeni dal 1’
La Lazio affronterà alle ore 15:00 di oggi la Juve Stabia al Training Center di Formello per la seconda amichevole in programma in questa lunga sosta per gli impegni delle nazionali. Di seguito le scelte di formazione dei due tecnici.
LAZIO (4-2-3-1): Motta; Floriani Mussolini, Doekhi, Diogo Leite, Pedraza; Farcomeni, Belahyane; Serra, Noslin, Zaccagni; Pinamonti. A disposizione: Renzetti, Pannozzo, Pellegrini, Dele-Bashiru, Lazzari, R. Bordon, F. Bordon, Morelli, Ciucci, Gatto, Santagostino, Canali, Montano, Sulejmani. Allenatore: Gennaro Gattuso
JUVE STABIA: Vismara, Bellich, Buglio, Di Nardo, Pierobon, Kumi, Douglas, Sibilli, Maistro, Bettella, Maggioni. A disposizione: Signorini, Boer, Ricciardi, Baldi, Battistella, Piscopo, Perin, Candellone, Sandrucci, Sana Fernandes, Artioli, Gallea, Sorace. Allenatore: De Giorgio