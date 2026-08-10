Bisignani: "Trasferta Bologna-Lazio? Qualcosa non torna. Serve ricordare la storia tra i club"

Nell'edizione odierna del quotidiano Il Tempo compare la lettera di Luigi Bisignani, riguardante la chiusura del settore ospiti per l'incontro Bologna-Lazio, in programma il 24 agosto e primo match della nuova stagione di Serie A.

La lettera di Bisignani

Caro direttore, c’è qualcosa che non torna nella vicenda della trasferta dei tifosi della Lazio a Bologna. E la confusione generata nelle ultime ore non aiuta. Sul sito del Bologna, con ogni probabilità dopo un indicazione della Questura, e comparso il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nel Lazio. Poi quella limitazione è scomparsa. Un’apparizione e una cancellazione che inevitabilmente alimentano dubbi, soprattutto perché migliaia di tifosi si sono già organizzati e, in molti riuniti attorno al tifo organizzato biancoceleste, stanno preparando per il 24 una trasferta che vuole essere anche culturale. Manca un’indicazione precisa con la tifoseria, giustamente, in subbuglio.

Il prefetto di Bologna Enrico Ricci e il questore Gaetano Bonaccorso sono inevitabilmente ancora preoccupati per gli incidenti del 20 luglio, quando una manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento della polizia al Pilastro, degenerò davanti a Prefettura e Questura tra lanci di oggetti e bombe carta, cariche, lacrimogeni e vandalismi. Una vicenda recente e pesante per chi ha la responsabilità dell’ordine pubblico. Ma quella preoccupazione non può diventare la ente attraverso la quale guardar qualsiasi grande afflusso di persone in città, tanto meno migliaia di tifosi della Lazio. Prima di immaginare divieti, Ricci e Bonaccorso potrebbero fare una cosa molto semplice: telefonare ai loro colleghi di Roma. Si farebbero raccontare come è stata gestita la grande manifestazione pacifica dei tifosi biancocelesti contro Claudio Lotito, una mobilitazione che ha portato in strada circa trentamila persone, una folla che ormai neppure Prevost riesce a richiamare. Anzi. I tifosi laziali hanno dimostrato di saper dialogare con le autorità di pubblica sicurezza, arrivando addirittura ad anticipare di un giorno la manifestazione per venire incontro a una richiesta della Questura. Trentamila persone in strada: né una schermaglia né un tafferuglio.