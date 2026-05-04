Cremonese-Lazio, Isaksen: "Finale di stagione? Saranno le gare più importanti della mia vita"

La Coppa Italia è nelle menti dei calciatori biancocelesti ma il campionato non va assolutamente sottovalutato: oggi, in caso di vittoria contro la Cremonese la squadra di Sarri può tornare ottava in classifica. Nel pre partita, Gustav Isaksen ha parlato così ai microfoni ufficiali del club.

Cremonese? Gara molto importante, nonostante la Coppa Italia dobbiamo crescere oggi e fare qualcosa in campionato è importante per noi. C’è la dobbiamo giocare oggi. È stata una stagione con alti e bassi. Ci sono state grandi partite ma anche sconfitte grandi. Ora guardo solo avanti e non vedo l’ora di vivere questo finale di stagioni, nel quale ci saranno le gare più importanti della mia vita. Provstgaard? Lui è una grande persona e anche un grande giocatore. Può anche fare il capitano, in Danimarca lo è sempre stato e in campo prende si sempre la responsabilità. Con il pallone è cresciuto ed è un giocatore importante per noi, gli auguro il meglio.