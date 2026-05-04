Cremonese-Lazio, Isaksen: "Finale di stagione? Saranno le gare più importanti della mia vita"

Le parole dell'esterno biancoceleste nel pre partita di Cremonese-Lazio

Emanuele Petrucci /
Isaksen
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball

La Coppa Italia è nelle menti dei calciatori biancocelesti ma il campionato non va assolutamente sottovalutato: oggi, in caso di vittoria contro la Cremonese la squadra di Sarri può tornare ottava in classifica. Nel pre partita, Gustav Isaksen ha parlato così ai microfoni ufficiali del club.

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Isaksen

Cremonese-Lazio, le parole di Isaksen nel pre partita

Cremonese? Gara molto importante, nonostante la Coppa Italia dobbiamo crescere oggi e fare qualcosa in campionato è importante per noi. C’è la dobbiamo giocare oggi. È stata una stagione con alti e bassi. Ci sono state grandi partite ma anche sconfitte grandi. Ora guardo solo avanti e non vedo l’ora di vivere questo finale di stagioni, nel quale ci saranno le gare più importanti della mia vita. Provstgaard? Lui è una grande persona e anche un grande giocatore. Può anche fare il capitano, in Danimarca lo è sempre stato e in campo prende si sempre la responsabilità. Con il pallone è cresciuto ed è un giocatore importante per noi, gli auguro il meglio.

Le parole di Isaksen a Dazn

Stagione con alti e bassi anche in Nazionale. Adesso siamo in finale di Coppa Italia e possiamo fare qualcosa in campionato, voglio aiutare la squadra in questo finale di stagione.

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