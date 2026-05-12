Verso Lazio-Inter, tegola Cataldi per la finale? Sarri sceglie già il sostituito

Brutte notizie per il Comandante Maurizio Sarri. Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, Danilo Cataldi è stato costretto a fermarsi di nuovo durante l’ultimo allenamento a Formello a causa della solita, fastidiosa pubalgia. Il problema fisico sembra escluderlo definitivamente dai giochi per la finale di domani contro l'Inter, costringendo il tecnico a ridisegnare la squadra nel momento più delicato.

Il duello Rovella-Patric

Con Cataldi out, la corsa per la maglia da titolare davanti alla difesa si è ridotta a due nomi. Nicolò Rovella, reduce da una stagione tormentata, non sembra ancora al top della condizione e ha convinto a metà nelle ultime uscite. Proprio per questo, sta prendendo quota l'ipotesi Patric: lo spagnolo è al momento il favorito per agire da vertice basso, grazie a una tenuta fisica più affidabile.

Formazione quasi blindata per l'Olimpico

Nonostante il rebus a centrocampo, il resto della formazione laziale sembra ormai deciso. Sarà una Lazio "di lotta e di passione" quella che, domani sera alle ore 21:00, cercherà di strappare il trofeo all'Inter tra le mura amiche dell'Olimpico.