Verso Lazio-Inter, tegola Cataldi per la finale? Sarri sceglie già il sostituito
Sembra che Danilo Cataldi sarà nuovamente tra gli Indisponibili per la finale di domani sera, tuttavia, il tecnico potrebbe aver già scelto il suo sostituto
Brutte notizie per il Comandante Maurizio Sarri. Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, Danilo Cataldi è stato costretto a fermarsi di nuovo durante l’ultimo allenamento a Formello a causa della solita, fastidiosa pubalgia. Il problema fisico sembra escluderlo definitivamente dai giochi per la finale di domani contro l'Inter, costringendo il tecnico a ridisegnare la squadra nel momento più delicato.
Il duello Rovella-Patric
Con Cataldi out, la corsa per la maglia da titolare davanti alla difesa si è ridotta a due nomi. Nicolò Rovella, reduce da una stagione tormentata, non sembra ancora al top della condizione e ha convinto a metà nelle ultime uscite. Proprio per questo, sta prendendo quota l'ipotesi Patric: lo spagnolo è al momento il favorito per agire da vertice basso, grazie a una tenuta fisica più affidabile.
Formazione quasi blindata per l'Olimpico
Nonostante il rebus a centrocampo, il resto della formazione laziale sembra ormai deciso. Sarà una Lazio "di lotta e di passione" quella che, domani sera alle ore 21:00, cercherà di strappare il trofeo all'Inter tra le mura amiche dell'Olimpico.