Per la Lazio resta aperta la possibilità di operare nel mercato di gennaio a saldo zero, anziché subire un nuovo blocco totale. Lotito lavora da due mesi per trovare una soluzione. La decisione arriverà a dicembre dalla Commissione di controllo.

Il saldo zero e la decisione di dicembre

A settembre il blocco invernale sembrava inevitabile, dopo gli acquisti estivi e la crescita del monte ingaggi. Ora nei conti biancocelesti si intravede uno spiraglio, seppure stretto. Lotito procede senza annunci, tra trattative, incastri e verifiche dei conti; a Formello restano prudenza e speranza.

La Commissione di controllo, che ieri ha firmato un protocollo d’intesa con la Consob, darà la risposta definitiva a dicembre. Fino a quel momento, l’ipotesi del saldo zero rimane aperta, ma non è una certezza.

Il piano B e le richieste per Isaksen e Taylor

Nel frattempo è pronto un piano alternativo. Gli agenti hanno sondato il mercato, raccolto offerte e valutato i big della Lazio. La linea del club, però, è quella promessa a Gattuso: nessuna cessione a gennaio.

Il Brentford ha chiesto Isaksen. Anche la Juventus potrebbe scontrarsi con la stessa posizione: è pronta a mettere sul tavolo 40 milioni per Taylor. La linea sulle cessioni è riassunta così: «In uscita non si muove nessuno». Almeno per ora, in attesa della decisione prevista prima di Natale.

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