Tifo organizzato: "Per ogni Sarri contro il sistema c'è un Gasperini..."

Da Ponte Milvio, dove la tifoseria organizzata biancoceleste si è riunita per proseguire la protesta contro la società, i tifosi hanno scelto di far sentire la propria voce anche attraverso alcuni striscioni. Tra questi ne è spuntato uno dedicato a Maurizio Sarri, protagonista negli ultimi giorno delle polemiche legate all'orario del derby.

Il tecnico laziale, infatti, si è esposto in prima persona manifestando tutto il proprio malcontento nei confronti delle ultime decisione della Lega Serie A per la scelta della programmazione della partita. Una presa di posizione che non è stata invece assunta dal tecnico giallorosso Gasperini.

Lo striscione

Per ogni Sarri contro il sistema c'è un Gasperini a catena.

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