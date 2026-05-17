Tifo organizzato: "Per ogni Sarri contro il sistema c'è un Gasperini..."

Ginevra Sforza /
Photo by Marco Luzzani/Getty Images via Onefootball
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Da Ponte Milvio, dove la tifoseria organizzata biancoceleste si è riunita per proseguire la protesta contro la società, i tifosi hanno scelto di far sentire la propria voce anche attraverso alcuni striscioni. Tra questi ne è spuntato uno dedicato a Maurizio Sarri, protagonista negli ultimi giorno delle polemiche legate all'orario del derby. 

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Il tecnico laziale, infatti, si è esposto in prima persona manifestando tutto il proprio malcontento nei confronti delle ultime decisione della Lega Serie A per la scelta della programmazione della partita. Una presa di posizione che non è stata invece assunta dal tecnico giallorosso Gasperini

Lo striscione

Per ogni Sarri contro il sistema c'è un Gasperini a catena.

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