Giovanni Manna: "ll presidente è venuto e ci ha fatto capire tante cose..."
"La Lazio è una squadra ben allenata..."
Emmanuele Ciancaglini
Le parole di Manna
Il direttore sportivo del Napoli, prima della partita di oggi, ha rilasciato delle dichiarazioni.
L'intervista
Il momento va affrontato con determinazione, coscienza e senso di responsabilità. Non è accettabile quello che stiamo passando, bisogna ritrovare le forze. Il presidente ha fatto il presidente, è venuto e ci ha fatto capire tante cose, bisogna essere uniti. Certe dichiarazioni non fanno parte della nostra identità, c'è bisogno di dare di più tutti quanti. La Lazio è una squadra ben allenata, però abbiamo i giocatori per poter fare una partita vera. Non abbiamo scuse, l'avversario è ostico ma dobbiamo essere determinati.