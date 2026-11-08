Giovanni Manna: "ll presidente è venuto e ci ha fatto capire tante cose..."

Il direttore sportivo del Napoli, prima della partita di oggi, ha rilasciato delle dichiarazioni.

Il momento va affrontato con determinazione, coscienza e senso di responsabilità. Non è accettabile quello che stiamo passando, bisogna ritrovare le forze. Il presidente ha fatto il presidente, è venuto e ci ha fatto capire tante cose, bisogna essere uniti. Certe dichiarazioni non fanno parte della nostra identità, c'è bisogno di dare di più tutti quanti. La Lazio è una squadra ben allenata, però abbiamo i giocatori per poter fare una partita vera. Non abbiamo scuse, l'avversario è ostico ma dobbiamo essere determinati.