Infortunio Zaccagni, le ultime in vista della finale
Le ultime sulle condizioni del capitano biancoceleste in vista della finale di Coppa Italia
Altra tegola per la Lazio: Sarri perde nuovamente Mattia Zaccagni, fermo dopo aver rimediato un trauma di gioco al piede destro riportato nel corso dell’allenamento di ieri.
Le ultime per la finale di Coppa Italia
Una mazzata non indifferente per il Comandante, che non potrà avere a disposizione il capitano biancoceleste per la sfida di questa sera di campionato contro l'Inter, ma secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, Zaccagni potrebbe invece recuperare per la finale di Coppa Italia sempre contro i nerazzurri.
Oggi, invece, Sarri dovrà fare nuove valutazioni: con l'assenza di Zaccagni, in pole per sostituirlo sarebbero Noslin o Pedro sulla destra, con Maldini al centro dell'attacco. A completare il tridente sulla sinistra è ancora aperto il ballottaggio tra Isaksen e Cancellieri.
La nota della società
In seguito ad un trauma di gioco al piede destro riportato nel corso dell’allenamento odierno, il calciatore Mattia Zaccagni ha interrotto anticipatamente la seduta.
Gli esami strumentali effettuati presso Villa Mafalda hanno escluso complicazioni di natura ossea.
Le condizioni cliniche del calciatore saranno rivalutate nelle prossime ore attraverso il monitoraggio dell’evoluzione del quadro traumatico.