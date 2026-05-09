Infortunio Zaccagni, le ultime in vista della finale

Altra tegola per la Lazio: Sarri perde nuovamente Mattia Zaccagni, fermo dopo aver rimediato un trauma di gioco al piede destro riportato nel corso dell’allenamento di ieri.

Le ultime per la finale di Coppa Italia

Una mazzata non indifferente per il Comandante, che non potrà avere a disposizione il capitano biancoceleste per la sfida di questa sera di campionato contro l'Inter, ma secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, Zaccagni potrebbe invece recuperare per la finale di Coppa Italia sempre contro i nerazzurri.

Oggi, invece, Sarri dovrà fare nuove valutazioni: con l'assenza di Zaccagni, in pole per sostituirlo sarebbero Noslin o Pedro sulla destra, con Maldini al centro dell'attacco. A completare il tridente sulla sinistra è ancora aperto il ballottaggio tra Isaksen e Cancellieri.

La nota della società