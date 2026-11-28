Mister Abate ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn poco dopo il fischio finale di Torino-Lazio.

L'intervento di mister Abate a Dazn

Abbiamo incontrato la capolista, che non è lì per caso, ma anche noi abbiamo fatto una partita seria. Ci è mancato un po’ di cinismo. Nonostante i due schiaffi presi abbiamo creato subito la palla gol per riaprirla, poi abbiamo fatto un buon secondo tempo, peccato per il risultato. La prestazione i ragazzi l’hanno fatta, siamo vaccinati e sappiamo quello che succede nel calcio e in momenti così dobbiamo perseverare e credere in quello che si fa.

Simeone e Adams non hanno fatto male, non erano al massimo della forma. La Lazio è una squadra che ti morde, che ti viene a uomo e quindi avere una prima punta fisica che copre la palla e la ripulisca, in quel momento, l’ho ritenuto opportuno.