Convocazioni Italia U21: Baldini chiama un biancoceleste

Obiettivo qualificazione ai prossimi europei di categoria: l'Italia Under 21 di CT Baldini si prepara alle prossime sfide.

Motta convocato in Nazionale Under21

Sono state rese note le convocazioni dei calciatori che andranno in ritiro con l'Italia Under 21 per sfidare Macedonia del Nord e Svezia, gare valide per il girone di qualificazione ai prossimi Campionati Europei U21. Tra i convocati figura anche un biancoceleste: il portiere Edoardo Motta, che dopo l'esordio assoluto in Serie A con la Lazio è stato selezionato da Baldini. Non si tratta però di una prima assoluta infatti proprio con Baldini aveva trovato il suo esordio in Nazionale U21.

Le convocazioni

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Edoardo Motta (Lazio), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia M'gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Gabriele Guarino (Empoli), Brando Moruzzi (Empoli);

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Juve Stabia), Cher Ndour (Fiorentina), Lorenzo Venturino (Roma);

Attaccanti: Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).

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