Ciro Immobile vince il Premio POTM con il Paris Fc

Non fortunata l'avventura di Ciro Immobile al Bologna, causa sopratutto i gravi infortuni che ha subito. Da gennaio però il trend è cambiato per l'attaccante ex Lazio. Il trasferimento al Paris Fc sta portando i suoi frutti facendo tornare Immobile nel suo miglior stato di forma. Nella giornata di oggi infatti, il bomber ha vinto e ricevuto il premio POTM. La soddisfazione non è poca ed Immobile ha condiviso le immagini con il trofeo vinto, tramite i suoi social.

Le immagini di Immobile con il premio

Il trofeo POTM: in cosa consiste

Il trofeo POTM (Player of the Month, ovvero "Giocatore del Mese) è un prestigioso riconoscimento assegnato al miglior calciatore di un determinato campionato professionistico (come la Serie A, Premier League, ecc.) durante un singolo mese solare.