Giudice sportivo, la decisione sull'ammonizione di Noslin
Sul sito della Lega Serie A è stato diramato il comunicato del Giudice Sportivo con tutte le sanzioni disciplinari ufficiali della 37° giornata di Serie A
Sul sito della Lega Serie A è stato diramato il comunicato del Giudice Sportivo con tutte le sanzioni disciplinari ufficiali della 37° giornata di Serie A. La tanto discussa ammonizione per simulazione di Noslin viene confermata con tanto di ammenda per comportamento non regolamentare, inoltre scatta la diffida per Pedro a causa del quarto cartellino giallo del suo campionato.
Il comunicato del Giudice Sportivo
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 2.000,00 (SECONDA SANZIONE) NOSLIN Tijjani (Lazio): avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria
Le altre sanzioni
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE): RODRÍGUEZ LEDESMA Pedro Eliezer