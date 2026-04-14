Giudice sportivo, la decisione sull'ammonizione di Noslin

Sul sito della Lega Serie A è stato diramato il comunicato del Giudice Sportivo con tutte le sanzioni disciplinari ufficiali della 37° giornata di Serie A

Beniamino Civitelli /
Noslin - Via onefootball (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
Noslin - Via onefootball (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Sul sito della Lega Serie A è stato diramato il comunicato del Giudice Sportivo con tutte le sanzioni disciplinari ufficiali della 37° giornata di Serie A. La tanto discussa ammonizione per simulazione di Noslin viene confermata con tanto di ammenda per comportamento non regolamentare, inoltre scatta la diffida per Pedro a causa del quarto cartellino giallo del suo campionato.

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Il comunicato del Giudice Sportivo

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 2.000,00 (SECONDA SANZIONE) NOSLIN Tijjani (Lazio): avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria

Le altre sanzioni

Pedro

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