Anche la curva sud si schiera sul derby: "Se si dovesse giocare di lunedì rimaniamo fuori…"
Attraverso un comunicato la curva sud ha espresso la sua posizione sul derby
Ancora incertezze sull'orario del derby, stanno mettendo a dura prova i tifosi. La Curva Nord della Lazio per protesta nei confronti della società non entrerà, ma adesso anche la curva sud ha preso posizione per il tira e molla su data e orario.
Il comunicato della curva sud sul derby
Attraverso un comunicato la curva sud ha espresso la sua posizione:
A TUTTO CÊ UN LIMITE E QUEL LIMITE È STATO SUPERATO.
LA PREFETTURA HA DECISO? NOI PURE.
LA DIGNITÀ NON VALE NESSUNA PARTITA DI CALCIO E DI NESSUNO FAREMO I BURATTINI, PER RISPETTO DI TUTTI I TIFOSI DELLA ROMA CHE A SEGUITO DI QUESTE ASSURDE ED EVITABILI SITUAZIONI HANNO SPESO INUTILMENTE TEMPO E SOLDI.
SE SI DOVESSE GIOCARE DI LUNEDÌ I GRUPPI ORGANIZZATI RIMARRANNO FUORI, FERMO RESTANDO CHE SARÀ BEN ACCETTO CHIUNQUE VORRA UNIRSI ALL'INIZIATIVA.