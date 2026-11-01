Pinamonti nel post: "Non ci interessa quello che dicono gli altri..."

"ci focalizziamo partita dopo partita, allenamento dopo allenamento..."

Alisia Cerqua /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Vittoria per la Lazio contro il Cagliari

La Lazio vince 2-1 contro il Cagliari e si posiziona in testa alla classifica da sola. Al termine del match è intervenuto Andrea Pinamonti ai microfoni di Dazn.

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Le parole di Andrea Pinamonti

Sono emozioni forti, ssapevamo l'importanza di questa partita. Era complicata, il gol è stato una liberazione, per un'attaccante il gol è molto importante, a maggior ragione quando riesci a portare i 3 punti alla squadra. Non ci interessa quello che dicono gli altri, ci focalizziamo partita dopo partita, allenamento dopo allenamento. Siamo contenti ma quello che sarà lo vedremo più avanti. 

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