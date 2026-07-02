Protesta tifosi, Di Battista: "il tirannucolo verrà spazzato via dalla storia!"

In collegamento dal palco allestito dai tifosi della Lazio a Piazzale Ankara è intervenuto Alessandro Di Battista.

Sono malato di Lazio, sono appassionato di calcio, ma soprattutto di Lazio. Solo i laziali sanno cosa significa tifare la Lazio. Non si può capire la lazialità senza aver avuto la fortuna di essere stati scelti dalla Lazio. Ringrazio tutti quelli in piazza, i gruppi organizzati, il tirannucolo verrà spazzato via dalla storia. Quel giorno arriverà, e sarà altro che il 26 maggio, sarà una liberazione totale. Le piazze saranno invase per la liberazione di questo gestoretto, che probabilmente è anche della Roma. Non molleremo fino alla fine, ci libereremo di questo personaggio che non va mai chiamato “presidente”, perché non lo è mai stato. Non andare allo stadio è un sacrificio giusto, il calcio è di chi lo ama e di chi ricorda questa “cazzo” di storia. Saremo di esempio anche per le altre tifoserie. Questa è la strada giusta, forza Lazio!