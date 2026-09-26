Patric in uscita: offerta dall'Al-Ittifaq, società degli Emirati Arabi Uniti

Patric, secondo quanto raccolto dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, dopo lo stop di luglio, lo stiramento di fine agosto e l'esclusione dalla lista insieme a Pellegrini, è pronto a partire. Il calciatore ha infatti ricevuto una proposta dall'al-Ittifaq, una società degli Emirati Arabi Uniti che milita nella UAE First Division, la seconda divisione del campionato emiratino.

La valutazione

Il contratto di Patric è in scadenza a giugno, da valutare quindi la risoluzione consensuale del contratto. Ieri si stava discutendo sulla modalità

di uscita, su alcuni dettagli economici. Non ci sarà indennizzo per la società, vanno definiti gli

accordi di chiusura con il giocatore. Fino a lunedì c'è tempo per chiudere.

La società ha scelto di escludere Patric e Pellegrini

Il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, puntava su Patric a giugno, ma è stato impossibilitato ad uutilizzarlo. Il calciatore è stato escluso dalla lista insieme a Pellegrini, la scelta però, secondo quanto raccolto dal quotidiano, è stata fatta dalla società.