Fiorentina-Lazio, Gosens: "abbiamo meritato. A inizio gara…"
Per commentare Fiorentina-Lazio è intervenuto nel post-partita Robin Gosens
Per commentare Fiorentina-Lazio è intervenuto nel post-partita Robin Gosens. Di seguito le sue parole:
Le parole di Gosens a Dazn
Il gol ha un peso diverso perchè ci ha portato alla vittoria, abbiamo fatto un passo verso la salvezza, il risultato era importantissimo non potevamo farcela scappare e sono veramente contento.
Reazione dopo il gol
Abbiamo preso subito due occasioni della Lazio, non siamo partiti nel migliore dei modi, ma sappiamo com'è il calcio con un episodio o un gol e abbiamo preso le misure con compattezza. Alla fine abbiamo meritato e ci dà entusiasmo per giovedì.
Sulle condizioni fisiche
Ho lottato contro me stesso perchè tendinite mi dà fastidio alla lunga. È entrato poi Luis oggi ha fatto molto bene e anche in queste settimane, cerco di dare il mio anche in panchina.