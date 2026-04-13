Fiorentina-Lazio, Gosens: "abbiamo meritato. A inizio gara…"

Per commentare Fiorentina-Lazio è intervenuto nel post-partita Robin Gosens. Di seguito le sue parole:

Le parole di Gosens a Dazn

Il gol ha un peso diverso perchè ci ha portato alla vittoria, abbiamo fatto un passo verso la salvezza, il risultato era importantissimo non potevamo farcela scappare e sono veramente contento.

Reazione dopo il gol

Abbiamo preso subito due occasioni della Lazio, non siamo partiti nel migliore dei modi, ma sappiamo com'è il calcio con un episodio o un gol e abbiamo preso le misure con compattezza. Alla fine abbiamo meritato e ci dà entusiasmo per giovedì.

Sulle condizioni fisiche