Lazio, Gattuso dal dodicesimo posto al rinnovo: l’ipotesi 2029

La Lazio starebbe lavorando a un nuovo contratto per Gennaro Gattuso, con un aumento dell’ingaggio e una possibile scadenza nel 2029. Ma questo è abbastanza prevedibile visto la serie di risultati positivi che la sua Lazio sta raccogliendo in questo inizio di stagione. Claudio Lotito vorrebbe andare oltre il rinnovo automatico previsto dall’accordo attuale. La seconda sosta per le Nazionali potrebbe offrire l’occasione per accelerare, ma le parti non hanno ancora raggiunto un’intesa definitiva.

È Nicolò Schira a indicare il 2029 come possibile termine del nuovo accordo. L’ipotesi arriva dopo un avvio di campionato che ha cambiato la posizione della Lazio e del suo allenatore: dopo undici giornate, i biancocelesti sono primi con 29 punti, senza sconfitte. Since1900 ricostruisce il passaggio da un contratto inizialmente prudente alla prospettiva di un rapporto pluriennale.