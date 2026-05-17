Curva e distinti Nord deserti per protesta, spunta lo striscione: "dignità e rispetto..."
Affisso in una Curva Nord deserta per protesta uno striscione sull'attuale situazione
Curva vuota - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
Sarà un derby anomalo, oltre alle pesantissime assenze che falcidiano la squadra a disposizione di Sarri, il comandante non potrà fare affidamento sul 12° uomo in campo, i tifosi della Lazio hanno lasciato infatti deserti i settori a disposizione.
La protesta
Continua veemente la protesta dei tifosi della Lazio, che hanno deciso come estrema forma di protesta contro la presidenza Lotito di non presentarsi sugli spalti al derby e seguire la partita a Ponte Milvio.
Lo striscione in Curva Nord
In Curva Nord spunta però uno striscione che rimarrà affisso per tutta la gara con scritto: “dignità e rispetto valgono più di un derby”.