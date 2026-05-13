La Russa: "Speriamo di non arrivare ai rigori, Motta li para tutti. Sul derby..."
I microfoni di Radio Roma Sound hanno intercettato il presidente La Russa allo Stadio Olimpico prima della finale di Coppa Italia
Motta - Fraioli
I microfoni di Radio Roma Sound hanno intercettato il presidente La Russa allo Stadio Olimpico prima della finale di Coppa Italia.
Le parole di La Russa a Radio Roma Sound
Mi piace quel portierino (Motta n.d.r.) speriamo di non arrivare ai rigori li para tutti.
Fare doblete?
Cerchiamo prima di vincere, la cosa più importante è che le due tifoserie sono unite, ed è la cosa più bella di questa finale, sono certo che non insulterà gli avversari. Applaudo i tifosi di Lazio e Inter.
Derby?
Mi dispiace per quello che sta succedendo, la cosa migliore sarebbe anticipare a 12.00 le partite di Serie A e posticipare il tennis.