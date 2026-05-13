La Russa: "Speriamo di non arrivare ai rigori, Motta li para tutti. Sul derby..."

I microfoni di Radio Roma Sound hanno intercettato il presidente La Russa allo Stadio Olimpico prima della finale di Coppa Italia

Beniamino Civitelli /
Motta
Motta - Fraioli

I microfoni di Radio Roma Sound hanno intercettato il presidente La Russa allo Stadio Olimpico prima della finale di Coppa Italia.

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Le parole di La Russa a Radio Roma Sound

Mi piace quel portierino (Motta n.d.r.) speriamo di non arrivare ai rigori li para tutti. 

Fare doblete?

Cerchiamo prima di vincere, la cosa più importante è che le due tifoserie sono unite, ed è la cosa più bella di questa finale, sono certo che non insulterà gli avversari. Applaudo i tifosi di Lazio e Inter.

Derby?

Mi dispiace per quello che sta succedendo, la cosa migliore sarebbe anticipare a 12.00 le partite di Serie A e posticipare il tennis. 

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