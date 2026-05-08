Zaccagni si ferma: trauma al piede destro. Cataldi lavora a parte: il comunicato

Arrivano notizie non rassicuranti per Maurizio Sarri in vista della sfida di domani contro l'Inter.

Le condizioni di Zaccagni e Cataldi

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso note le condizioni di Mattia Zaccagni e Danilo Cataldi. Come si legge nel bollettino medico, il capitano biancoceleste ha subìto un trauma di gioco al piede destro ed è stato costretto ad interrompere l'allenamento. Dopo gli esami strumentali sono state escluse complicazioni ossee. Cataldi ha svolto, invece, lavoro individuale: il centrocampista è alle prese con una tendinopatia agli adduttori.

Il comunicato della Lazio