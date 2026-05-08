Zaccagni si ferma: trauma al piede destro. Cataldi lavora a parte: il comunicato
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso note le condizioni di Mattia Zaccagni e Danilo Cataldi
Arrivano notizie non rassicuranti per Maurizio Sarri in vista della sfida di domani contro l'Inter.
Le condizioni di Zaccagni e Cataldi
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso note le condizioni di Mattia Zaccagni e Danilo Cataldi. Come si legge nel bollettino medico, il capitano biancoceleste ha subìto un trauma di gioco al piede destro ed è stato costretto ad interrompere l'allenamento. Dopo gli esami strumentali sono state escluse complicazioni ossee. Cataldi ha svolto, invece, lavoro individuale: il centrocampista è alle prese con una tendinopatia agli adduttori.
Il comunicato della Lazio
In seguito ad un trauma di gioco al piede destro riportato nel corso dell’allenamento odierno, il calciatore Mattia Zaccagni ha interrotto anticipatamente la seduta.
Gli esami strumentali effettuati presso Villa Mafalda hanno escluso complicazioni di natura ossea.
Le condizioni cliniche del calciatore saranno rivalutate nelle prossime ore attraverso il monitoraggio dell’evoluzione del quadro traumatico.
Il calciatore Danilo Cataldi ha invece svolto lavoro atletico individuale a causa di una tendinopatia agli adduttori.