Zaccagni si ferma: trauma al piede destro. Cataldi lavora a parte: il comunicato

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso note le condizioni di Mattia Zaccagni e Danilo Cataldi

Beniamino Civitelli /
Mattia Zaccagni - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Mattia Zaccagni - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Arrivano notizie non rassicuranti per Maurizio Sarri in vista della sfida di domani contro l'Inter.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le condizioni di Zaccagni e Cataldi

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso note le condizioni di Mattia Zaccagni e Danilo Cataldi. Come si legge nel bollettino medico, il capitano biancoceleste ha subìto un trauma di gioco al piede destro ed è stato costretto ad interrompere l'allenamento. Dopo gli esami strumentali sono state escluse complicazioni ossee. Cataldi ha svolto, invece, lavoro individuale: il centrocampista è alle prese con una tendinopatia agli adduttori.

Il comunicato della Lazio

In seguito ad un trauma di gioco al piede destro riportato nel corso dell’allenamento odierno, il calciatore Mattia Zaccagni ha interrotto anticipatamente la seduta.

Gli esami strumentali effettuati presso Villa Mafalda hanno escluso complicazioni di natura ossea.

Le condizioni cliniche del calciatore saranno rivalutate nelle prossime ore attraverso il monitoraggio dell’evoluzione del quadro traumatico.

Il calciatore Danilo Cataldi ha invece svolto lavoro atletico individuale a causa di una tendinopatia agli adduttori.

Irriducibili Lazio, Alviti: "Ci hanno finalmente assolti. Era tutta una questione mediatica"
Festa allo Stirpe: il Frosinone è promosso in Serie A. Tutti i verdetti della Serie B 25/26