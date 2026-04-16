Emergenza portieri, Furlanetto ko: si teme il crociato. Giacomone vice-Motta a Napoli

La situazione tra i portieri in casa Lazio si fa ancora più complicata dopo l'infortunio di Ivan Provedel, che ha chiuso in anticipo la stagione e che ha obbligato Edoardo Motta a ricoprire il ruolo da titolare tra i pali.

Furlanetto ko

Tuttavia, l'emergenza portieri continua: nella giornata di ieri si è fermato anche Alessio Furlanetto per un problema al ginocchio: secondo Il Messaggero si teme la rottura del crociato. In questo scenario, Giacomone si prepara così a essere il vice-Motta nella trasferta del Maradona.

Berardi non può essere tesserato

Il club, in queste ultime ore, stava infatti valutando anche il tesseramento di uno svincolato, come Alessandro Berardi, ma secondo il regolamento non sarebbe possibile intervenire oltre la scadenza del 31 marzo. Per questo motivo, l'emergenza tra i pali resta aperta.