Gattuso alla Lazio, il retroscena svelato da Petrucci: "Ha avuto tanti dubbi nell'accettare"

L'intervento radiofonico di Matteo Petrucci ai microfoni di Radio Laziale. Il giornalista di Sky Sport ha commentato le ultime notizie in casa Lazio, in particolare sull'arrivo di Gennaro Gattuso alla Lazio.

Dal punto di vista del carattere non mi sembra uno yes-man, ha dato dimissioni, a Firenze è andato via dopo 20 giorni per diversità di vedute. Gattuso ha comunque avuto tanti dubbi nell'accettare la Lazio, sa bene che ci sono nove contratti in scadenza nel 2027, aveva perplessità di natura ambientale.

Chi ha scelto Gattuso? È il direttore sportivo che ha portato avanti la trattativa, non so se il nome è stato fatto da Lotito, ma sapendo il feeling, Lotito stima Gattuso da prima di Fabiani. Presumo che il nome lo abbia fatto lui, poi la trattativa vera e propria l'ha fatta Fabiani.

Non è che lo sappiamo solo noi a roma che c'è una frattura tra tifosi e società. Ci sono delle perplessità di cui Gattuso e Fabiani hanno parlato, questo era uno degli aspetti di cui hanno discusso. Anche il fattore ambientale ha un peso.