Lazio-Pisa, l'ultimo ballo di Pedro: l'iniziativa per dire addio al campione. I dettagli

Il countdown è iniziato. Sabato sera alle 20:45 lo Stadio Olimpico farà da cornice a un momento ad altissimo tasso di emotività: la partita contro il Pisa sarà infatti l'ultima occasione per i tifosi biancocelesti di vedere all'opera Pedro in maglia Lazio. Lo spagnolo si appresta a chiudere una splendida avventura nella Capitale, costellata di gol pesanti, colpi di classe pura e una leadership silenziosa che ha conquistato il cuore del popolo laziale. Una vera e propria "last dance" per un campione che ha vinto tutto quello che c'era da vincere in carriera e che saluterà l'Italia per fare ritorno in patria.

Diventa protagonista: premia la leggenda sul campo

Per rendere questa serata ancora più indimenticabile, Fantacalcio.it ha lanciato un'iniziativa speciale dedicata a tutti i fantallenatori e ai tifosi. Un fortunato appassionato avrà il privilegio unico di scendere direttamente sul terreno di gioco dell'Olimpico per consegnare a Pedro una targa celebrativa e ricevere dalle mani del fuoriclasse la sua maglia autografata, impreziosita da un "Campioncino" speciale. Partecipare al contest è semplicissimo: basta inviare un messaggio privato (DM) alla pagina ufficiale con un breve video in cui si racconta il gol o la giocata più memorabile che lo spagnolo vi ha regalato.

L'iniziativa di Fantacalcio.it