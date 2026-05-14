Binaghi (FITP): "Non si può spostare la finale perché uno ha fatto il calendario con i piedi"

Angelo Binaghi, Presidente della Federtennis, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al trambusto sull'orario del derby e della finale ATP 1000

Michelle De Angelis /
Photo by Julian Finney/Getty Images via onefootball
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Angelo Binaghi, Presidente della Federtennis, ha rilasciato delle dichiarazioni ai taccuini del Corriere dello Sport in merito al trambusto sull'orario del derby e della finale ATP 1000.

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L'intervento di Binaghi

Qui c'è il supervisor dell'ATP e questo torneo ha un'organizzazione differente dal campionato di calcio. Loro possono cambiare quando vogliono, noi no perché abbiamo altri obblighi. E non si può pensare di spostare una finale solo perché un deficiente, così ho letto stamattina, ha fatto coi piedi un calendario. Ci siamo spostati per 25 anni…

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