F1, Kimi Antonelli si prende il trionfo al Gp di Miami

Altro trionfo in F1 per il giovane talento Kimi Antonelli nel Gp di Miami. Il pilota italiano su Mercedes, davanti alle due McLaren, sale sul gradino più alto del podio per la terza gara consecutiva e resta in testa al Mondiale. Sesta la Ferrari di Charles Leclerc, dietro alla Mercedes di George Russell, 4°, e alla Red Bull di Max Verstappen, 5°. Chiude 7° la Rossa di Lewis Hamilton.

Andrea Kimi Antonelli non si ferma più confermandosi prezioso talento della Formula 1. Dopo aver vinto in Cina e Giappone, si prende anche il Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il 19enne pilota bolognese della Mercedes conquista la terza gara consecutiva e allunga a +20 in classifica sul compagno George Russell.

La partenza non è stata brutta come quella di ieri ma per evitare gli altri ho dovuto perdere un po' di tempo in curva 1. Ho commesso qualche errore nella gestione dell'energia, ma oggi il team mi ha aiutato con una grande strategia e il passo gara era buono. La strada è ancora lunga, ma stiamo lavorando tantissimo con la squadra. Ci godiamo questa vittoria e torneremo al lavoro in vista del Canada.