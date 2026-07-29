De Rossi confessa: “I derby con la Lazio mi facevano vomitare”

Daniele De Rossi è tornato a parlare della conclusione della sua esperienza sulla panchina della Roma, ripercorrendo uno dei momenti più delicati della sua carriera da allenatore.

L’attuale tecnico del Genoa, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha ricordato le sensazioni vissute dopo l’esonero, spiegando come quel finale abbia lasciato in lui molta amarezza. L’intervista integrale sarà pubblicata nella giornata di domani, mercoledì 29 luglio.

L’ex centrocampista giallorosso ha poi aperto una parentesi anche sui derby contro la Lazio, raccontando un retroscena legato alle emozioni che provava prima delle sfide più sentite della Capitale.

De Rossi ripensa all’esonero dalla Roma

Nel corso dell’intervista, De Rossi ha ammesso senza nascondere le proprie emozioni:

"Nella mia carriera non ho mai sofferto nessuna partita… tranne i derby, prima di sfidare la Lazio passavo tre giorni i bagno a vomitare con Dacourt che mi teneva la testa. La mia storia con la Roma non è stata perfetta, ma non si meritava un finale con degli strascichi."

Parole che raccontano il forte legame dell’ex capitano con i colori giallorossi e il peso emotivo vissuto durante la sua esperienza.

Il retroscena sui derby contro la Lazio

Oltre al tema dell’addio alla Roma, De Rossi ha svelato anche quanto fossero particolari le settimane che precedevano i derby contro la Lazio. Un racconto che evidenzia l’intensità con cui viveva quella sfida e il coinvolgimento personale che accompagnava ogni confronto tra le due squadre della Capitale.

L’intervista completa sarà disponibile nella giornata di domani, quando verranno rese note tutte le dichiarazioni rilasciate dall’attuale allenatore del Genoa.