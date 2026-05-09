Conferenza Sarri: "Approccio totalmente sbagliato. Se il timore si trasforma in paura..."

Al termine di Lazio-Inter, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha commentato la gara ai microfoni della conferenza stampa.

La conferenza stampa di Maurizio Sarri

Il gol di Lautaro fa parte del nostro approccio, abbiamo preso gol su fallo laterale con due attaccante in area, quello di oggi è troppo facile. Il secondo gol ci hanno fatto 5 passaggi consecutivi nella nostra area. Partiamo dal presupposto che l'Inter è più forte di noi, ma con quell'approccio prendiamo gol con tutte le squadre. La colpa è nostra, dello staff, perchè l'approccio è stato sbagliato a livello generalizzato.

Rosso a Romagnoli

È un'espulsione da VAR, da fermo-immagine è rosso, ma in dinamica è un fallo da ammonizione. Siamo in tempo di VAR e bisogna accettarlo. Perchè in inferiorità numerica abbiamo avuto 5 gol? In dieci è difficile, solamente Isaksen poteva fare 3 gol. Bisogna prendere senza paura, analizzare senza farsi impaurire e partire dal presupposto che con quell'approccio non è merito dell'Inter ma è colpa nostra e che in dieci abbiamo creato. È l'unico modo per uscirne illesi mentalmente oggi.

Caratteristiche simili tra il suo modo di giocare e l'Inter?

Hanno fasi di palleggio di ottimo livello, le assonanze ci possono anche essere. Giocano con un modulo diverse, cona attaccanti che hanno caratteristiche per giocare a due. C'è qualcosa di diverso, ma anche qualcosa in comune.

Mercoledì diverso da oggi?

Spero che tu abbia ragione (ride n.d.r) tre giorni fa fermai l'allenamento perché l'intensità difensiva non era quella giusta, qualche piccolo sentore di mollezza difensiva l'avevo visto. Mercoledì penso non faremo un approccio come quello di oggi, rimane il fatto che l'Inter ci è superiore dal punto di vista tecnico

Rovella, Cataldi e Patric

Cataldi si è curato fuori, domani dovrebbe iniziare ad allenarsi sul campo vediamo. Patric è uscito con un indurimento al polpaccio, sembra risolvibile. Rovella ha fatto lo spezzone in cui la squadra non lo ha aiutato. Non l'ho visto fra i peggiori nonostante un lungo periodo senza allenarsi ha margine di miglioramento enormi.

Cancellieri

Sembra che abbia solo un piccolo affaticamento, bisogna aspettare domani.

Zaccagni

La risonanza è negativa, è solo una contusione forte presa su tre dita del piede destro mentre calciava, si spera di risolverla.

Cosa deve fare in questi giorni