Presidente FIGC, 18 preferenze della Serie A per Malagò: Lazio contraria

Come era stato anticipato nei giorni scorsi, l'Assemblea della Lega Serie A ha scelto Giovanni Malagò come candidato alla presidenza della FIGC in vista delle elezioni del 22 giugno.

Contrari Lazio e Verona

L'ex numero uno del Coni ha raccolto 18 preferenze a favore su 20. Tra i club che hanno sottoscritto la candidatura solo Lazio e Verona hanno scelto la linea dell'opposizione, non esprimendosi sul nome di Malagò come possibile successore di Gabriele Gravina e non firmando a suo favore. Le posizioni di Lazio e Verona rappresentano però un minoranza, per cui il candidato della Serie A alla presidenza della Figc resta comunque il dirigente romano.

Domani le candidature della Serie B

Da ricordare che l'Assemblea della Lega Serie A avrà un peso del 18% nelle elezioni federali del prossimo giugno. Nella giornata di domani è invece attesa l'Assemblea della Lega Serie B, i cui club sottoscriveranno le loro candidature per la presidenza della FIGC.