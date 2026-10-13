Lazio, senti Liverani: "Tifosi-Lotito? Questa situazione fa male al calcio ma..."

Fabio Liverani ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei in merito all'incontro con la Juventus e al rapporto tra la tifoseria e Lotito.

L'intervento di Liverani a Radiosei

La Juventus, dopo la partita con il Milan, rappresenta un confronto in cui riceverai un segnale di quello che la Lazio è e potrebbe essere. Servirà una prestazione di grande intensità, anche per sfruttare l’impegno europeo della Juventus. C’è da dare un segnale, su questo non c’è dubbio. Così come è chiaro che la pressione è tutta bianconera. Questo non toglie che devi andare lì a giocare con il fuoco dentro. È​​​​​​​ anche l’opportunità di spingere sull’acceleratore.