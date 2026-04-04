Provstgaard in conferenza: "Ci mancano i tifosi. È un campionato difficile, ma dovremo..."

Il calciatore biancoceleste, Oliver Provstgaard, è intervenuto ai microfoni della conferenza stampa al termine di Lazio-Parma.

Ci mancano i tifosi, quando ci sono ci danno di più. Lo stadio è più caldo, come abbiamo visto con il Milan. Dobbiamo dare il 100% in campo, il massimo ogni partita sia se ci sono, che se non ci sono.

Non è una sorpresa che il campionato sia difficile per noi, società e tifosi, ma il calcio è cosi, quando si perde si può crescere, siamo cresciuti negli ultimi mesi, nelle ultime 4, come ha detto il mister abbiamo raccolto 10 punti. Dobbiamo trovare queste energie per le prossime partite perché si può fare tutto in questo campionato. Abbiamo una partita importantissima contro l'Atalanta, sarà bella, speriamo.