Lazio-Inter, Dele-Bashiru nel pre: "Sarri è un top allenatore, aiuta a migliorare i giocatori"

Le parole del calciatore biancoceleste nel pre partita di Lazio-Inter

Ginevra Sforza /
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball

Poco prima del fischio d’inizio di Lazio-Inter, Dele-Bashiru ha parlato ai microfoni di Dazn e Lazio Style Radio, soffermandosi su diverse tematiche legate al match in programma alle ore 18:00.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Il biancoceleste a Dazn

La squadra ama Sarri, come i tifosi, è un top allenatore a livello individuale non facile individuare adattarsi al suo stile, ma aiuta a migliorare tanto tatticamente. 

Il laziale a LSC

L'Inter è una grande squadra, noi pensiamo una partita alla volta. Vincere oggi ci serve per preparare la gara di mercoledi, la squadra è concentrata. Sono felice, ho giocato molto ultimamente, voglio aiutare la squadra nel finale di stagione. La Coppa Italia è un obiettivo importante ma il settimo posto non è distante, daremo tutto per chiudere bene anche in campionato

Lazio-Inter, Sarri nel pre: “Rovella in crescita. Zaccagni? Per la finale dovrebbe..."
Tanti auguri Luciano Spinosi: il club biancoceleste festeggia l'ex vice mister