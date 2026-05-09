Lazio-Inter, Dele-Bashiru nel pre: "Sarri è un top allenatore, aiuta a migliorare i giocatori"

Poco prima del fischio d’inizio di Lazio-Inter, Dele-Bashiru ha parlato ai microfoni di Dazn e Lazio Style Radio, soffermandosi su diverse tematiche legate al match in programma alle ore 18:00.

L'Inter è una grande squadra, noi pensiamo una partita alla volta. Vincere oggi ci serve per preparare la gara di mercoledi, la squadra è concentrata. Sono felice, ho giocato molto ultimamente, voglio aiutare la squadra nel finale di stagione. La Coppa Italia è un obiettivo importante ma il settimo posto non è distante, daremo tutto per chiudere bene anche in campionato