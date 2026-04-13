Alessandro Cochi: “Roma in vantaggio sullo stadio, ma dalla Lazio noto ed auspico…”

Il presidente del CONI LAZIO Alessandro Cochi, ai microfoni di NonSoloCalcio.news ha parlato così del calcio italiano e del tema stadio che riguarda sia Lazio che Roma.

Calcio nota dolente quanto più attuale. Solo a livello professionistico ?

Sicuramente i vivai giovanili non stanno producendo quel ricambio generazionale che per anni ha portato il nostro calcio sul tetto del mondo. Ritengo che sarebbe necessario importare modelli identitari e di investimento del settore, proprio come accade ad esempio con la pallavolo, il tennis e il nuoto che oggi continuano a vincere. Ovviamente nella Lega nazionale Dilettanti sono ancora molti i volontari che spesso non vengono evidenziati. Ma si deve cambiare qualcosa per forza. Lo impongono i tempi e le circostanze.

Riagganciandoci al discorso sugli impianti sportivi. A Roma sembra impossibile realizzare strutture moderne e al passo con i tempi per le due maggiori società calcistiche… perché?