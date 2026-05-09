Guido De Angelis: "Lazio-Inter? Si deve giocare di rimessa. Formula biglietti? Da terzo mondo"

Presto le luci dello stadio Olimpico si accenderanno per una notte indimenticabile. Da una parte l'aquila biancoceleste, pronta a difendere il prato di casa con l'orgoglio di chi la Coppa la sente nel proprio DNA e con il desiderio di dare un senso all'intera stagione; dall'altra il biscione nerazzurro, una macchina da guerra alla ricerca del doublete, soprattutto dopo il fallimento dell'annata scorsa e la recente nomina a Campione d'Italia. A commentare la sfida decisiva di Coppa, in programma il 13 maggio alle ore 21:00, ci ha pensato il celebre giornalista Guido De Angelis, intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni.

Guido De Angelis: il profilo di un'anima laziale

Voce storica, anima e cuore del tifo biancoceleste, il fondatore e direttore della rivista Lazialità rappresenta molto di più di un semplice giornalista per l'ambiente Lazio. Con la sua straordinaria capacità comunicativa e un'eleganza di altri tempi, ha saputo raccontare decenni di storia laziale, trasformando ogni cronaca in un atto d'amore e di profonda competenza. Il suo percorso vanta una longevità rara nel giornalismo sportivo, con il coordinamento di programmi cult come Quelli che hanno portato il calcio a Roma, dove ha saputo mescolare sapientemente informazione, cultura e appartenenza. Una cosa è certa, Guido De Angelis è un punto di riferimento insostituibile per il popolo biancoceleste.

Nella pagina successiva l'intervista esclusiva a Guido De Angelis