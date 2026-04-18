ESCLUSIVA| Carmine Faraco: "Napoli-Lazio imprevedibile. Lotito si crede onnipotente"

Poche ore separano il fischio di inizio di Napoli-Lazio. Una partita che infiammerà di certo lo stadio Diego Armando Maradona, tra due squadre in cerca di punti e per motivazioni diverse. Da una parte gli uomini di Conte che vogliono blindare il posto in Champions League magari assicurandosi la seconda posizione. Dall'altra la squadra di Sarri che cerca di dare un tono ad un campionato deludente. Ai microfoni di LazioPress, è intervenuto in esclusiva l'attore Carmine Faraco, grande tifoso del Napoli. Nonostante gli impegni lavorativi e le prove per il suo spettacolo teatrale “Ritorno al Presente” (al Teatro Anfitrione di Roma), il comico non perde nemmeno un istante delle vicende legate alla sua squadra del cuore.

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