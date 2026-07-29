Grassadonia: "Non abbiamo obiettivi già prefissati. È un anno zero…"

Dal ritiro della Lazio Women in corso a Celano ha parlato in zona mista l'allenatore biancoceleste Gianluca Grassadonia.

Le parole di mister Grassadonia

Abbiamo deciso di aprire un nuovo ciclo, ringraziamo tutte le ragazze che sono state con noi fino a questo momento perché hanno dato tanto alla Lazio, e penso che la Lazio abbia dato altrettanto a loro. Era giusto anche per ambizione loro personali di voler cambiare magari strategia, tante sono andate a fare la Champions League, quindi vuol dire che la Lazio in questi anni ha lavorato bene. Era giusto ripartire con nuovo entusiasmo, con grande determinazione, far crescere tante giovani che sono arrivate, abbiamo preso secondo me anche giocatrici che ci possono dare una mano per quanto riguarda l'esperienza e la maturità, quindi un bel mix.

Il progetto

È un anno zero, chiaramente gli anni scorsi avevamo costruito anche su chi veniva da 2-3 anni con noi, l'anno scorso abbiamo aggiunto qualcosa di meno quindi abbiamo consolidato anche tanti principi, adesso si riparte veramente da zero. Ci sono tante giocatrici nuove, tante giovani, tante giocatrici che devono entrare in quelli che sono i nostri meccanismi, non sono semplici perché sono fatti di tanti principi. Dai feedback che ricevo, sono tante informazioni e sono un attimino in difficoltà anche perché oltre il dispendio fisico c'è anche quello mentale che magari supera anche quello fisico, quindi siamo contenti di quello che queste ragazze hanno fatto in questi dieci giorni. Non abbiamo chiaramente obiettivi già prefissati, lavoreremo giorno dopo giorno, il primo obiettivo è la salvezza, questo è chiaro perché non sarà semplice: tante squadre si sono rinforzate ma hanno lasciato l'ossatura principale dentro, noi invece dobbiamo ricostruire da zero, ripeto tante giocatrici giovani sono arrivate da un campionato anche diverso e quindi bisogna costruire. Noi partiamo con grandi determinazioni, con grandissime ambizioni, con una mentalità che deve essere quella che ha contraddistinto la Lazio ma chiaramente sappiamo di essere un gradino sotto rispetto alle altre.

La società

Questo è il mio quarto anno, poi ci aggiungo anche qualche mese prima quando sono arrivato. Cercavo questo perché chiaramente poi c'è bisogno di nuovi stimoli, se la società non avesse deciso così penso che sarei andato via: anche per me è importante ritrovare nuovi stimoli e andare alla ricerca di nuove giocatrici, quindi era importante azzerare tutto quello che è stato fatto di buono ma ripartire da nuove situazioni, da nuovi rapporti. Ho sposato questo progetto, la società è stata brava come sempre a starci vicino perché si è parlato di me e Pinzani ma dietro c'è il presidente Lotito, Alberto Bianchi, il direttore Fabiani e si lavora da squadra: tutti eravamo concordi su ripartire così come siamo ripartiti e guardiamo avanti con grandissima fiducia.

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